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Diyarbakır'da DBP İl Başkanı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da DBP İl Başkanı gözaltına alındı

 DİYARBAKIR'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda örgüt propagandasına dönüşen 21 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle Gülmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Gülmez, gözaltına alındı.

DBP il binası ve Gülmez'in evinde arama yapan ekipler toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ile örgütsel afiş, pankart ve dokümanlar ele geçirdi.

Ele geçirilen dokümanlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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