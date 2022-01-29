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Arif Şentürk kaç yaşında aslen nereli? Arif Şentürk şarkıları

Arif Şentürk kaç yaşında aslen nereli? Arif Şentürk şarkıları

Rumeli ve Balkan müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Arif Şentürk bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan Arif Şentürk'ün hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Arif Şentürk, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir?

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Rumeli müziğinin duayen isimlerinden biri olan Arif Şnetürk bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak.  Kim Milyoner Olmaz İster yarışmasında bir soruda türkücü Arif Şentürk'ün adını gören Kenan İmirzalıoğlu, "Rahmetli, Allah mekanını cennet eylesin" sözlerinin ardından gündem olan Arif Şentürk hakkında merak edilenler...

TV'de bir programa telefonla bağlanan Arif Şentürk, yaşadıklarını anlattı ve oyuncunun kendisini arayarak özür dilediğini de söyledi.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun Arif Şentürk hakkında 'rahmetli oldu' ifadelerini kullanması üzerine Şentürk'ün yaşamı merak edildi.

Arif Şentürk kimdir: Arif Şentürk, 1941 yılında Makedonya'da dünyaya geldi. Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusu olan Şentürk, özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğrenimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

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