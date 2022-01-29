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Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi Kemal Kılıçdaroğlu iki öneri sundu

Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi Kemal Kılıçdaroğlu iki öneri sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni’ ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. " ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söyledi.

Alfabetik sıra önerisi
Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.

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