Fazıl Say 15 dakika dayanabildi! Kılıçdaroğlu kızdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayına soruları yanıtladı. Yayın sırasında müzisyen Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından isyan etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda olduğu fotoğrafları yalanlayarak gündeme gelen Fazıl Say, CHP liderini kızdıracak bir açıklamada bulundu.

15 dakika izledi, isyan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de programa konuk olduğu sırada müzisyen Fazıl Say dikkat çeken bir açıklamda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Say, ''15 dakikadır Halk Tv seyrediyorum. Şunu düşündüm; Bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı…'' diye isyan etti.