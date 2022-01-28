Macron ve Putin'den Rusya-Ukrayna krizi için kritik mesaj

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki “gerilimin azaltılması” konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Elysee Sarayı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı ve görüşmenin 1 buçuk saat sürdüğü ifade edildi. Macron ve Putin’in Rusya-Ukrayna arasındaki krizde "gerginliği azaltma ihtiyacı" ve "diyaloğun" sürdürülmesi konusunda anlaştığı aktarılan açıklamada, "Bir anlaşmazlık ifadesi vardı, ancak iki lider diyaloğun devam etmesi ve Avrupalıların bu diyaloğun bir parçası olması konusunda hemfikir" denildi.

"Putin herhangi bir çatışma aramadığını açıkça belirtti"

Açıklamada, Macron’un Putin’e Rusya'nın Avrupa'da "güven" ve "güvenlik" adına "devletlerin egemenliğine saygı duyması" gerektiğini hatırlattığı bildirilerek, “Putin herhangi bir saldırganlık niyetini dile getirmedi. Çatışma aramadığını açıkça belirtti" ifadeleri kullanıldı.

"ABD ve Nato, Rusya'nın temel endişelerini dikkate almadı"

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise, Putin’in Macron'a Moskova'nın temel kaygısının "göz ardı edildiğine" inandığını belirterek, "ABD ve NATO, Rusya'nın temel endişelerini dikkate almadı" dediği aktarıldı.