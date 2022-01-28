Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir köy siyah karla kaplandı

RUSYA'nın Sibirya bölgesindeki Omsukchan köyünde yağan kar ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bölgedeki kömür tesisi nedeniyle yağan kar siyaha büründü.

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RUSYA'nın Sibirya bölgesindeki Omsukchan köyünde yaşayanlar güne siyaha kaplanmış bir görüntü ile uyandı. Köyün sakinleri çocuklarının kül ve kara karla kaplı sokaklarda oyun oynamasından ve ortaya çıkan kirlilikten şikayetçi. Köyde ısınmanın sağlanabilmesi için kömür yakan bir sıcak su tesisi bulunuyor.

Bölgede yaşayan bir kişi tarafından yayımlanan videoda, "Bu, siyah karla kaplı yer Omsukchan köyünde bir oyun alanı. Çocuklarımız dışarıda kara karda oynuyor. Biz burada 21'inci yüzyılda böyle yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bir diğeri ise "Burası Omsukchan köyü ve kar siyah. Tamamen siyah" dedi.

Siyah karın nedeni kirlilik

Bölge sakinleri Sovyetler Birliği'nin otuz yıl önce çöküşünden bu yana şikayet etmelerine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini söylüyorlar. Yetkililer Omsukchan ve komşu Seimchan'daki kabusun nedeninin kömür yakan sıcak su tesisi olduğunu kabul ediyor. Bu tesis altın madenciliği ve kömür çıkarma ile ünlü bölgedeki apartmanlar ve evler için bir ısıtma kaynağı olarak hayati önem taşıyor.

Bu ay sıcaklıkların eksi 50 santigrat ve altına düşmesiyle Magadan bölgesindeki ısıtma tesisleri fazladan kömür yakarak Omsukchan ve diğer yerleşim yerlerinde karın siyah yağmasına neden oldu. Yetkililer bölgenin duman, kül ve gece kadar kara olduğunu itiraf ederken, "Bu endişelenmek için bir neden değil" ifadeleri ise tepki çekti. Kirliliği durdurmak için ısıtma tesislerinde filtrelerin iyileştirilmesi için planlar yapıldığı belirtildi.