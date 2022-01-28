İYİ Partili Erhan Usta'dan konuşma yasağını itiraf eden sözler: Konuşamam ağzım yandı

İYİ Partide konuşma yasağını itiraf eden bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler hakkındaki açıklamalarına yorum yapmayıp," Konuşamam, ağzım yandı" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de söylediği sözlerle konuşma yasağını bir anlamda itiraf etti. Usta'nın partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik açıklamalarına yorum yapmayıp, "Konuşamam, ağzım yandı" sözleri gündem oldu.

"Gülümsemeye ihtiyacımız varmış"

Usta'nın yanıtını 'gülümseyerek' dinleyen gazeteciler, "Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) neden ihraç edilmişti?" sorusunun yanıtını aradı. Usta, bu duruma, "Siyaset olarak gerilmişiz. Yanıt herkesi güldürdü. Gülümsemeye ne kadar ihtiyacımız varmış" yorumunu yaptı.