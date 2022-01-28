İYİ Partili Erhan Usta'dan konuşma yasağını itiraf eden sözler: Konuşamam ağzım yandı
İYİ Partide konuşma yasağını itiraf eden bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler hakkındaki açıklamalarına yorum yapmayıp," Konuşamam, ağzım yandı" dedi.Abone ol
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de söylediği sözlerle konuşma yasağını bir anlamda itiraf etti. Usta'nın partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik açıklamalarına yorum yapmayıp, "Konuşamam, ağzım yandı" sözleri gündem oldu.
"Gülümsemeye ihtiyacımız varmış"
Usta'nın yanıtını 'gülümseyerek' dinleyen gazeteciler, "Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) neden ihraç edilmişti?" sorusunun yanıtını aradı. Usta, bu duruma, "Siyaset olarak gerilmişiz. Yanıt herkesi güldürdü. Gülümsemeye ne kadar ihtiyacımız varmış" yorumunu yaptı.
Usta ile MHP arasındaki ipler ilk olarak 2018'de koptu. O dönem MHP Grup Başkanvekili olan Usta, İYİ Partinin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) önergesine destek vermişti. Usta, bu tavrı sonrasında grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakının içerisinde karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir" sözlerine Usta, "Jest ile rest arasında bir 'harf farkı' var. İttifak olmazsa olmazımız değil" demişti. Ardından da partiden ihraç edilmişti.