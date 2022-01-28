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CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın kanalına çıkıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın kanalına çıkıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber'e açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarına engel olunduğunu öne sürdü.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yakın ilişkileri ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan terör örgütü PKK kanalı Medya Haber'e konuştu.

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, AK Partinin Kürtlere zulüm uyguladığını iddia etti.

PKK derneğini savundu
"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'na nefes aldırmıyorlar" diyen Tanrıkulu, PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) arka çıktı. DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele? 100 liralık market kartı. Ya 100 lira" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'ın hakları ihlal ediliyor"
Tanrıkulu sözlerinin devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini de öne sürdü.

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