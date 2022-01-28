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Merkez Bankası'na Azerbaycan'dan destek

Merkez Bankası'na Azerbaycan'dan destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Azerbaycan'dan destek geldi.Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı. Azerbaycan'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 1 milyar euro geldi.

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Azeri Devlet Petrol Fonu, Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı.Fonun TCMB'de hesap tutarını birkaç taksit halinde yatırdığı ve hesap işlemlerinin 27 Ocak'ta tamamlandığı belirtildi. Söz konusu hesabın vadesi 6 ay.

Daha önce kaynaklar Azerbaycan'dan depo hesabı açılacağını belirtmişti.

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