Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Azerbaycan'dan destek geldi.Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı. Azerbaycan'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 1 milyar euro geldi.Abone ol
Azeri Devlet Petrol Fonu, Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı.Fonun TCMB'de hesap tutarını birkaç taksit halinde yatırdığı ve hesap işlemlerinin 27 Ocak'ta tamamlandığı belirtildi. Söz konusu hesabın vadesi 6 ay.
Daha önce kaynaklar Azerbaycan'dan depo hesabı açılacağını belirtmişti.