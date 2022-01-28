Murat Kurum: Yeniden büyük dönüşümün eşiğindeğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sanayi devriminin üzerinden geçen üç asrın ardından, şimdi yeniden büyük bir değişimin, dönüşümün hatta devrimin eşiğindeyiz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ‘daha adil bir dünya mümkündür’ inancıyla hareket ettiğini belirterek, “Dünyadan da beklentimiz dezavantajlı, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele ederken daha kırılgan hâle gelmemesidir, bu ülkelere gerekli desteklerin eksiksiz verilmesidir” dedi.

Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu (MEF) Bakanlar Toplantısı iki ana oturumda gerçekleştirildi. ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD Özel İklim Elçisi John Kerry’nin oturum başkanlığını yaptığı toplantıya 22 ülkeden bakan, üst düzey yönetici ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve BM Temsilcisi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İklim Liderler Zirvesi ABD'nin ev sahipliğinde 22-23 Nisan’da yapılmış; Eylül ayındaki ikinci liderler düzeyindeki MEF toplantısında ABD Başkanı Joe Biden, MEF Bakanlar Toplantısı’nın Ocak 2022’de yapılacağını duyurmuştu.

MEF Bakanlar Toplantısı iki ana oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda Glasgow’da alınan kararlar, küresel sıcaklık artışında 1,5 derecelik sınırının korunması için alınması gereken tedbirler, iklim değişikliğiyle mücadelede finansal çözümler ve önümüzdeki süreçte acil ele alınması gereken konuların neler olduğu görüşüldü. İkinci oturumda ise bakanlar Ulusal Metan Eylem Planları, Ormansızlaştırmayan Tarımsal Tedarik Zincirleri, Sıfır Karbon Gücü ve Sıfır Emisyonlu Araç hedefleri doğrultusunda fikirlerini sundular.

İşbirliğimizi güçlendirmek zorundayız

Oturum Başkanlığını ABD Özel İklim Elçisi John Kerry’nin yaptığı toplantının ilk oturumunda ülkelerin çevre bakanlarına hitaben konuşan Bakan Kurum, dünyanın dört bir yanında iklim değişikliği nedeniyle büyük krizler yaşandığını belirterek, “Hayatlarımızı derinden etkileyen bu krizlerle mücadelemizi, iş birliğimizi daha da güçlendirerek sürdürmek zorundayız. Glasgow 26. Taraflar Konferansı’ndan, dünyamız için önemli kazanımlarla ayrıldık. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için ihtiyaç duyulan kararlılığı gösterdik. Artık bundan sonra Kural Kitabı ve Taraflar Konferansı kararlarıyla birlikte, Paris İklim Anlaşması’nın uzun dönem hedefini hep birlikte yerine getirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin süreci, hızlanacak olan sosyal, ekonomik ve çevresel dönüşümü, ülkenin yeşil kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi için bir fırsat olarak gördüğünü kaydeden Bakan Murat Kurum, “Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanımızı da 2022 yılının sonuna kadar güncelleyeceğiz. Bu kapsamda tüm taraflarla yürüttüğümüz müzakere süreçlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.