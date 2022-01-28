Taksi sürücüsü aracındaki kadın cinayetini anlattı: Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu

PENDİK'te Nermin Celep'in bıçaklandığı taksinin sürücüsü dehşeti anlattı. Sürücü, "Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım" dedi.

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Pendik'te dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44)'i taksinin içinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın en yakın tanığı taksici Ömer Faruk Kuzubaşoğlu yaşananları anlattı.

Kuzubaşoğlu, "Ramazan Su isimli kişi bana Sahra sokağa gitmemi söyledi. Oraya gittik. Hanımefendi araçtan inmek istemedi. Kadını orada darp etti. Oradan sesleri duyan bir komşuyla çifti ayrıldık. Sonrasında hanımefendinin kafasında bir şişlik oluşmuştu. Bana 'kafama buz koyar mısın' dedi. Ben de yerden aldığım kar parçasını başına koydum. Sonrasında Ramazan Su eve girip çıktı. Bir şey olmamış gibi araca bindiler" dedi.

"Kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım"

"100- 150 metre ilerledikten sonra kadını araç içerisinde bıçaklamıştı" diyen taksici, "Ben sesleri duyunca kadına tekrar vurduğunu sandım. Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım. Tartışıyorlardı. Araya girip saldırganı uzaklaştırmaya çalıştım ama fayda etmedi. Fırsatı ilk bulduğumuz da hanımefendiyi taksiye binmesi için müdahale ettim o da zaten bindi. En yakın hastaneye yetiştirdim kendisini. Hastaneye yetiştirdiğim de bilinci de açıktı. Hastaneye vardığımız da arka camı da açtım, nefes alsın, bilinci yerinde kalsın diye. Sürekli 'sakın olun iyisiniz' dedim. Hastanenin ambulans girişinde durdum. Kornaya bastım, hastane görevleri sedye getirdiler. Kendisine 'inebiliyor musun abla' dedim, o da 'inemiyorum' diye cevap verdi. Hastane görevleri yardımcı oldu. Sedye birlikte hastaneye girdi. Bende hastane polisin yanında beklerken bir saat sonra kadının vefat ettiği haberi geldi" diye konuştu.

"Ben artık taksicilik yapabileceğimi sanmıyorum"

Kuzubaşoğlu, "Araca bindiklerinden itibaren gergin bir ortam yoktu. Günlük hayattan şeyler konuştuk, araba içerisinde herhangi gibi bir sorun yoktu" dedi. Taksi sürücüsü, kadının karnından bıçaklandığını da belirti.

Yedi yıldır taksici olan Kuzubaşoğlu, "Büyük ihtimal taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir durum. Psikolojim yerinde değil" ifadelerini kullandı.