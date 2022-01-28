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Kadınlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Riski azaltıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadınlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Riski azaltıyor

Yapılan araştırmaya göre emzirme, kadınlarda kalp damar hastalıkları ve felç geçirme riskini azaltıyor.

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Science Daily sitesinde yer alan habere göre, 1986-2009 arasında Avusturya, Çin, Norveç, Japonya ve ABD'de yürütülen 8 çalışmanın ve çok uluslu çalışmanın verilerini inceleyen araştırmacılar, kadınlarda kalp damar hastalıkları ile emzirme arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmanın yazarlarından Avusturya Innsbruck Üniversitesinden Lena Tcshiderer, kadınların yaşamları boyunca ne kadar süre çocuk emzirdiklerini, doğum sayılarını, doğum yaptıkları yaşları ve ilerleyen yaşlarda kalp krizi veya felç geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgileri değerlendirdiklerini söyledi.

İlk doğumlarında ortalama 25 yaşında olan yaklaşık 1,2 milyon kadından elde edilen verilerin dikkate alındığı araştırma sonrası emzirmenin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ortaya kondu.

Araştırmada kadınların yüzde 82'sinin hayatlarının bir döneminde çocuklarını emzirdikleri tespit edildi.

Emzirmeyen kadınlara kıyasla emziren kadınlarda, kroner kalp damar hastalıkları görülme riskinin yüzde 14, felç geçirme riskinin ise yüzde 12 daha az olduğu belirlendi.

Ayrıca emziren kadınların, bu tür hastalıklardan ölme riskinin yüzde 17 daha az olduğunu ortaya kondu. Öte yandan, doğum sayısının ve kadınlar arasındaki yaş farkının kalp damar hastalıkları riski açısından kayda değer bir fark oluşturmadığına işaret edildi.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, anne sütünün bebeğin sağlıklı gelişimi için en etkili unsurlardan biri olduğunu gösteriyordu. Söz konusu araştırma ile emzirmenin anne sağlığına da olumlu katkıları olduğu tespit edildi.

Daha önce yapılan araştırmalar, emzirmenin kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri ile tip 2 diyabet görülme riskini de azalttığını göstermişti. Araştırma "The Journal of the American Heart Association" dergisinde yayımlandı.

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