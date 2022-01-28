BIST 1.991
DOLAR 13,63
EURO 15,18
ALTIN 783,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de 'muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası

Kayseri'de 'muz karardı' diye eşini döven sanığa para cezası

KAYSERİ'de eve aldığı muzun karardığını ve bozulduğu önü sürerek eşi G.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A., 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

Abone ol

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mustafa A., eve muz aldı. 3 gün sonra buzdolabını açan Mustafa A., muzun karardığı ve bozulduğu gerekçesiyle eşi G.A. ile tartıştı. İddiaya göre Mustafa A., G.A.'yı dövüp yaraladı.

G.A.’nın şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mustafa A. ile eşi G.A. hazır bulundu. Meyve çürüdüğü için eşiyle tartıştığını anlatan Mustafa A., "Bazı meyveler çürüdüğü için tartıştık. Bir tane tokat attım. Pişmanım" dedi.

'Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu'
Şikayetçi olmadığını söyleyen G.A. ise, "Dolapta muzu unutmuşum. O da kararmış ve yenilmez olmuş. O yüzden tartıştık. Kararan muzdan dolayı az daha hayatım kararıyordu. Eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Şimdi barıştık. Bana yumruk attı. Tekmeledi. Kafama yumruk vurdu. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanık Mustafa A.'yı, 'yaralama' suçundan 3 bin TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Herze yumurtladı
MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Herze yumurtladı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İşçiye yüzde 63.07 zam! En düşük maaş 5 bin 128 TL oldu: Muğla'da işçilerin yüzü güldü
İşçiye yüzde 63.07 zam! En düşük maaş 5 bin 128 TL oldu: Muğla'da işçilerin yüzü güldü
TTB 'Beyaz Nöbet' eylemini duyurdu Doktorlar iş bırakıyor
TTB 'Beyaz Nöbet' eylemini duyurdu Doktorlar iş bırakıyor
ABD'de sığınmacı teknesi alabora oldu: Ölüler ve kayıplar var
ABD'de sığınmacı teknesi alabora oldu: Ölüler ve kayıplar var
Eski halinden eser yok! Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak
Eski halinden eser yok! Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak
Yönetmen Didem Şahin'den hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...
Yönetmen Didem Şahin'den hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...
İslam Memiş'ten FED sonrası bomba altın tahmini! Şubat'ta 720 lira sonra 1000 ve 1450 lira...
İslam Memiş'ten FED sonrası bomba altın tahmini! Şubat'ta 720 lira sonra 1000 ve 1450 lira...
Ekrem İmamoğlu balıkçı işinin detaylarını açıkladı : Büyükelçi balığı çok seviyormuş
Ekrem İmamoğlu balıkçı işinin detaylarını açıkladı : Büyükelçi balığı çok seviyormuş
İstanbul'da kiralara uçuk zam! Bir yılda ikiye katladı
İstanbul'da kiralara uçuk zam! Bir yılda ikiye katladı