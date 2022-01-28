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MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Herze yumurtladı

MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Herze yumurtladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur” dedi.

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MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politika kulvarındaki her davranışının problemli, her sözünün gaf ve bilgisizlik numunesi olduğunu ifade etti. Yalçın, "Kılıçdaroğlu, son alarak 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diye bir herze yumurtlamıştır. Bu açıklamayı yapan kimse, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin başkanı olamaz. Olsa olsa HDP eş başkanı olur. Bu sözü nereden tutsanız sapır sapır dökülmekte, nereden bakarsanız havsalaya sığmamaktadır. CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü, öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgulanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu bir ülkede; Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir" dedi.

Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur
Hiçbir ilimizin ötekineYalçın, CHP'nin Kılıçdaroğlu ve ekibinin ellerinde tanınmaz hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "

"Cumhuriyet'i ve Türk demokrasisini kuran irade; Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan, Şanlıurfa'dan, Aydın'dan, Hakkari'den, Van'dan, Adana'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Samsun'dan, hasılı bütün vatan sathından Ankara'ya gelen kahramanların söz ve gönül birliğiyle tecelli etmiştir. 102 yıl önce bugün Ankara'da aldıkları Misak-ı Milli kararlarıyla tam bağımsızlığın ve demokrasinin yolunun nereden geçtiğini göstermişlerdir. Demokrasi yolunun taşları, Ankara'da tecelli eden milli irade ile bir daha yerinden oynatılamayacak şekilde bütün vatan sathına döşenmiştir. Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır. CHP'yi yöneten gafiller derhal özlerine dönmeli ve bütün illerimize hayat veren kuruluş destanını hatırlamalıdır."

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