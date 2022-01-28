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ABD'de sığınmacı teknesi alabora oldu: Ölüler ve kayıplar var

ABD'de sığınmacı teknesi alabora oldu: Ölüler ve kayıplar var

ABD’nin Florida açıklarında alabora olan bir teknede bulunan 40 sığınmacıdan 1 kişi hayatta kaldı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 5 kişinin cansız bedenini denizden çıkardıklarını ve 34 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

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ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Bahamalar’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Florida açıklarında 40 sığınmacının bindiği teknenin alabora olduğunu ve şimdiye kadar 1 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 5 sığınmacının cansız bedeninin sudan çıkarıldığı ve 34 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.  Sahil Güvenlik, Miami Beach'te düzenlediği basın toplantısında, devrilmiş 25 metrelik geminin pruvasında bulunan bir adam dışında hayatta kalanların bulunma olasılığının çok az olduğunu söyledi.

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