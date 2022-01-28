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Doğal gaz kesintisi sonrası elektrik krizi jeneratöre talebi patlattı

Doğal gaz kesintisi sonrası elektrik krizi jeneratöre talebi patlattı

Doğal gaz kısıtlaması kaynaklı elektrik kesintileri üretimi sekteye uğratınca firmalar jeneratöre koştu

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İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğraması sonucunda sanayide uygulanan elektrik kesintisi sonrasında firmalar jeneratör alımına yöneldi. Sektör temsilcileri geçen haftadan bu yana jeneratör talebindeki artış yüzde 50’leri bulduğunu ifade etti.

100-200 KW/H büyüklüğünde bir jeneratörün fiyatı ise 150-200 bin TL arasında değişiyor

Dünya gazetesinin haberine göre jeneratörün tam randımanlı bir elektrik kaynağı olmaması, arada soğutulması gerekliliği, özellikle büyük sanayi kuruluşlarında üretimin eski akışında olmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda jeneratörden elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 300 daha maliyetli olması da, firmaların elini zayıflatıyor.

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