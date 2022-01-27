İslam Memiş'ten FED sonrası bomba altın tahmini! Şubat'ta 720 lira sonra 1000 ve 1450 lira...

ABD Merkez Bankası FED'in faizi sabit bırakmasıyla gözler altına çevrildi. Doların çöküşünü saatler öncesinden, kripto paraların çöküşünü günler öncesinden bilen para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED sonrası altınla ilgili bomba tahminlerde bulundu. Şubat ayında gram altın ne kadar olacak?..

Abone ol

Amerikan Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıklayarak politika faizini değiştirmedi ve 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Ancak FED, bu kararla ilgili metninde faiz artırımı için Mart ayını işaret etti. FED kararında tahvil alımlarının mart ayında sonlanacağını hatırlattı. Bu karar sonrası gözler altına çevrilirken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba tahminler geldi. İşte İslam Memiş'in altınla ilgili o tahminleri...

Hani FED sonrası gram altın uçacaktı!

- Gram altın için Şubat ayında bir düşüş bekliyorum. Hani FED’den sonra uçacaktı. Hala yerinde sayıyor. Her ayın hikayesi farklı.. Şubat ayı Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecek. Şirketler para bozduracak. Acele etmeyelim.

- Fed’e kadar 780 TL-820 TL aralığını takip etmelerini söylemiştim. Yine Fed’e kadar bu bant aralığını geçerliliğini korudu. Altında ne 780 TL aşağısına sarkmalar gördük. Ocak ayında ne de 820 TL seviyesinin üzerine ataklar gördük.

- Bu bant aralığında kaldı ama dolar kurundan çok etkilendiği için biraz daha zikzaklar çizmeye devam ediyor. Yani bir noktada aslında doları takip ettiğini söyleyebiliriz.

Gram altın kısa vadede düşecek...

- Gram Altın/TL fiyatında kısa vadeli olarak ben bir düşüş öngörümü devam ettiriyorum. Özellikle Şubat ayında Türkiye’de 10 milyar dolarlık bir bozdurum süreci var. Bu da dolar kurunda bir düşüşü gündeme getirebilir bu da Gram altın/TL’de düşüş ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir.

- Şubat için 750 TL devamında 720 TL seviyesini bekliyorum.

Gram altın önce 100 lira sonra 1450 lira...

- Ama orta vadeye baktığımız zaman Gram Altın/TL fiyatı 1000 TL seviyesinin üzerine kırabilir ve yıl için bu yükselişlerini 1450 TL seviyelerine kadar yükseltebilir. Bu öngörümü ben ons altına hem de dolar kurundaki desteğe bağladığımı söyleyebilirim.