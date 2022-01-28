780 liraya inen altın daha da düşer mi? İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten altın fiyatları tahmini
28 Ocak Cuma haftanın son işlem gününde gram altın 780 liraya kadar indi.
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 788 lira seviyesinde işlem görüyor. 28 Ocak 2022 cuma saat 17.00 itibariyle altın fiyatları şöyle: Gram altın 780 Tl, çeyrek altın fiyatı 1.282, yarım altın fiyatı 2.565, cumhuriyet altını fiyatı 5.116 lira. Peki altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Şubat ayında daha da inecek iddiası doğru mu? Para ve piyasa uzmanları altın fiyatları için bakın ne diyor;
Altın ve Para Piyasaları Mehmeh Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
-Ucuz diye gümüş alıyorlar. Adam 1 kilo altın alacağına 68 kilo gümüş alıyor. Ben çok fazla yükseleceğine inanmıyorum. En fazla seviyesi 26,5 ons seviyeleri olacak.
-Gümüş yerine altın alınsa daha kar edilir. Bundan sonraki süreçte dolar bazlı yükseliş yapar. Onun için gümüş için heveslendirmek istemiyorum. İşlenmiş gümüş mesela alınmamalı. Onu satın alan son sahibi olur. Ben altını tasarruf için daha önemli buluyorum. Altın mı dolar mı, sorusuna ise altın cevabı verilir.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
-Biz bir aydır sepet yaptık düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdik.Gram altın TL fiyatında yüzde 75 alım yapanlar yüzde 25'imizi bekliyoruz.