780 liraya inen altın daha da düşer mi? İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten altın fiyatları tahmini

-Gümüş yerine altın alınsa daha kar edilir. Bundan sonraki süreçte dolar bazlı yükseliş yapar. Onun için gümüş için heveslendirmek istemiyorum. İşlenmiş gümüş mesela alınmamalı. Onu satın alan son sahibi olur. Ben altını tasarruf için daha önemli buluyorum. Altın mı dolar mı, sorusuna ise altın cevabı verilir.