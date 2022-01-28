Yönetmen Didem Şahin'den hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...

Bir dönem, Habertürk’te belgesel kuşağında yapımcı ve yönetmen olarak görev alan başarılı isim Didem Şahin'in acı haber geldi. Şahin, kansere yenik düştü.

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Kanser tedavisi gören ünlü Yapımcı ve Yönetmen Didem Şahin, dün gece yarısı hayatını kaybetti. 2010-2013 yıllarında Habertürk'ün belgesel kuşağında Yapımcı ve Yönetmen olarak görev yapan başarılı ismin acı haberini İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı Ceren Akdağ verdi. Akdağ, acı haberi “Didem Şahin, dün gece yarısı Hakkın Rahmetine kavuştu. Tüm basın camiasının, sevenlerinin hepimizin başı sağolsun. Zaten melektin” notunu düştüğü paylaşımla duyurdu.







Didem Şahin kimdir?

Almanya doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İngiltere'ye giderek Birkbeck Üniversitesi’nde senaryo eğitimi aldı. Daha sonra British Council Bursu ile yüksek lisansını Belgesel Film Yapımı ve Yönetimi üzerine Londra'daki Brunel Üniversitesi’nde tamamladı. Yapım, yönetim ve kameramanlığını üstlendiği ilk belgesel filmi 'Beyrut'a gittiğimi anneme söylemeyin' (2007) 4. Uluslararası Bodrum Film Festivalide SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) tarafından En İyi Türk Belgesel Filmi seçildi. 2. Altın Salkım Kıbrıs Belgesel Film Festivalinde, Profesyonel Kategoride Övgüye değer bulundu (2008). Ayrıca belgesel, 44.Altın Portakal Film Festivali ve 15. Adana Altın Koza Film Festivali de dahil olmak üzere bir çok film festivalinde gösterildi. Merkezi Londra’da bulunan One World Trust organizasyonu, Brunel Üniversitesi ve Eskimez Film tarafından desteklenmiş olan 'Lady Muhtar' Belgeselini Haziran 2009’da tamamladı. Film yurtiçinde ve yurtdışındaki bir çok festivalde gösterildi.



Berlin Film Festivali kapsamında düzenlenen ‘Berlinale Talent Campus’ün 2010 yılı programına belgesel yönetmeni olarak seçilen Didem Şahin'in futbol & siyaset ilişkisini irdelediği 'Benim Ali Sami Yen'im' Belgeseli (Haziran 2011) 1. Uluslararası Spor Filmleri Festivali TV Kategorisinde 1. oldu ve Milano Uluslararası Spor Filmleri Festivalinde gösterildi. Belgesel 48. Antalya Altın Porakal Film Festivali, Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali dahil bir çok film festivalinde finalist oldu. 'Benim Ali Sami Yen'im', Habertürk TV de iki bölüm halinde yayınlandı. 7 bölge 14 bölüm olarak hazırlanan Ekoloji Konulu 'Son 7 Adım' Belgeseli'nin, Borneo Yağmur Ormanları bölümünü pilot olarak çekti. Didem Şahin, No Sochi! Belgeselini (2013) Al Jazeera TV'ye çekti. Uluslararası Al Jazeera Belgesel Film Festivali'ne yarışma filmi olarak seçilen belgesel, ulusal ve uluslararası birçok mecrada gösterildi.







Kültür Bakanlığı tarafından yapım desteği alan iki projesi; Milli Atlet, 'Gamze Bulut' ve Afrika'da çektiği 'Brikama' belgesellerini 2014 yılında tamamladı. En son (2015) Batı Afrika'da çektiği 'Ebola'nın Gölgesinde' adlı belgeseli TRT World ve TRT Belgesel kanalında yayınlandı. Ekoloji ve Sürdürülebilir kalkınma konularına özel ilgisi ve bu alanda pratik çalışmaları olan Didem Şahin bir TV kanalında gösterilmek üzere 'Doğa ve Çocuk' temalı, 52 bölüm Eco-Belgesel & Program üzerine araştırma ve yazım aşamasındadır. Didem Şahin, 2010-2013 yıllarında Habertürk Televizyonu, Belgesel Kuşağında Yapımcı & Yönetmen olarak görev yaptı.