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Eski halinden eser yok! Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak

Eski halinden eser yok! Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak

Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelmeyince esnaf kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini kent esnafı karşılayacak.

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Bulgaristan’da artan korona virüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor.
PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelmeyince kent esnafı, kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini karşılayacaklarını açıklayan Edirne esnafından Ahmet Ezer, Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi nedeniyle Edirne’ye gelmediklerini bu kampanyanın olumlu olacağını düşündüğünü söyledi. Ezer, Türk vatandaşlarına da aldıkları ürünlerde yüzde 15 indirim uygulayacaklarına değindi.

Ulus Pazarının o eski halinden eser yok
PCR zorunluluğu başlayınca Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı yok denecek kadar azaldı. PCR zorunluluğu öncesi Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları Ulus Pazarında adeta adım atacak yer bırakmıyordu. Ulus Pazarı son ayların en sakin gününü yaşadı.

“Müşterilerin yüzde 99’u Bulgar vatandaşlardı”
Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu ancak Bulgaristan vatandaşları artık gelmeyince pazarın boş kaldığını söyledi. Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.

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