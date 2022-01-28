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'Asker cenazesi' dedi tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

'Asker cenazesi' dedi tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

ABD'nin Texas eyaletinde, tabutta gizlenmiş Meksikalıları "asker cenazesi" diyerek sınırdan geçirmeye çalışırken tutuklanan Amerikalı yalan beyanda bulunduğunu kabul ederek suçunu itiraf etti.

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Texas Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, ABD vatandaşı Zachary Taylor Blood, içinde Amerikalı asker olduğunu söylediği tabutta iki Meksikalı düzensiz göçmeni ülkeye sokma suçundan yargılandığı davada suçunu itiraf etti. 26 Ekim 2021'de modifiye edilmiş bir minibüsle Texas sınırı yakınlarındaki bir kontrol noktasında durdurulan Blood'un, devriye ekibinin dikkati üzerine yakayı ele verdiği belirtildi.

Asker emeklisi olduğu söylenen sınır güvenlik görevlilerinin, kenarları küflenmiş ve üzerine bir bantla Amerikan bayrağı yapıştırılmış tabutu, Amerikan askeri cenazelerine uygulanan protokole aykırı olduğunu fark ederek açtırınca, içinde havasız kalmış iki Meksikalı ile yüz yüze geldi.

250 bin dolar civarında para cezası
Savcılık ofisinin internet sitesinde tabutta bulunan düzensiz göçmenlerden birinin, kendilerini Texas'ın San Antonia bölgesine götürmesi için minibüs şoförüne para ödediklerini itiraf ettiği bilgisi paylaşıldı. Tutuklu yargılanan Blood'un, 11 Mayıs'taki nihai duruşmada 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar civarında para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

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