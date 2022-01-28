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Meral Akşener'den doğalgaz tepkisi! 'Yönetemiyorsunuz, seçime gidin'

Meral Akşener'den doğalgaz tepkisi! 'Yönetemiyorsunuz, seçime gidin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, doğalgaz kesintilerine tepki gösterdi. Akşener, Twitter'da yaptığı paylaşımda, sanayiciyi iflasa sürüklediğini belirttiği iktidarı 'Yönetemiyorsunuz' sözleriyle seçime çağırdı.

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Sanayideki enerji krizi gittikçe büyüyor. İran'ın teknik arıza sebebiyle Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını durdurmasının ardından fabrikalarda üretim durma noktasına geldi. Hükümet, enerji ulaştırılamamasından dolayı eleştirilerin odağı olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanayi tesislerindeki gaz sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akşener, 'liyakatsizlik' vurgusu yaptığı paylaşımında seçim çağrısını tekrarladı. Akşener'in paylaşımı şöyle: "BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı. Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim."

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