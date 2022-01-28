Diyarbakır'da Ebrar'ı kaçıranlar dehşeti yaşattı! O anları kaydedip tehdit ettiler

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Ebrar Yalçınkaya, “Zorla beni arabadan indirdiler. Attılar yere, sonra Remziye geldi bana saldırdı. Nurhan isimli kişi sonra beni zorla taksiye bindirip tekrardan o binanın önüne gittiler. Yukarıya çıkardılar. Gitmek istemiyordum ama silah zoruyla götürdüler beni. Sonra yukarıya çıktım, 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Saldırdıktan sonra video için sadece Remziye isimli kişi kendini gösterdi. Video çekilirken diğer kadın da beni dövdü. 4 erkek de yine bana saldırdı. Ondan sonra beni bir kereden bıraktılar. Çünkü nefes alamadım.