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Metropoll'den son anket! AK Parti oylarını artırmaya başladı İYİ Parti aylar sonra düşüşe geçti

Metropoll'den son anket! AK Parti oylarını artırmaya başladı İYİ Parti aylar sonra düşüşe geçti

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Ocak ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Sencar, "Aralık ayına göre AK Parti’nin oyu yaklaşık 2, CHP’nin 1 puan artmış

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Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar, 8-12 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 1508 kişi ile gerçekleştirilen Ocak 2022 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda partilerin oy oranlarını açıkladı. Sencar, Aralık ayına göre AK Parti’nin yaklaşık 2 puan, CHP'nin de 1 puan oy artırdığına dikkat çekti.

Sencar’ın aktardığı “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızların oyları dağıtılmadan AK Parti yüzde 26.3; CHP yüzde 22; İyi Parti yüzde 10.3; HDP yüzde 9; MHP yüzde 4.5; DEVA Partisi yüzde 2; diğer partiler yüzde 3.3 oranında oy alıyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oylar
Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranı yüzde 34’e; CHP’nin 28.4’e; İyi Parti’nin yüzde 13.3’e; HDP’nin yüzde 11.6’ya; MHP’nin yüzde 5.9’a; DEVA Partisi’nin ise yüzde 2.6’ya yükseldiği görüldü.

Kararsız seçmene 'zorunda kalırsa' ne olur?
Metropoll, kararsız veya cevapsız seçmene “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” diye sordu. Bu oranlarla birlikte, kararsızlar dağıtılınca, partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 35,1
CHP: Yüzde: 28,2
İyi Parti: Yüzde 13
HDP: Yüzde 11,1
MHP: Yüzde 5,8
DEVA: Yüzde 2,5

Metropoll Araştırma'nın Aralık ayı anket sonuçları...

Oyları düşen tek parti İYİ Parti oldu

Metropoll anketine göre oyları düşüşe geçen tek parti İYİ Parti oldu. MHP, HDP ve DEVA Partisi oylarını yükseltirken, İYİ Parti'nin oyları gerilemesi dikkat çekti. İYİ Parti'nin oylarındaki düşüşün nedenleri olarak HDP konusunda sertleşmesi ve vatandaşla İYİ Partililer arasında yaşanan kavga ve gerilimlerin etkili olmaya başladığı belirtiliyor. 

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