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Trabzonspor KAP'a bildirdi! Karşılıklı olarak feshedildi ama...

Trabzonspor KAP'a bildirdi! Karşılıklı olarak feshedildi ama...

Trabzonspor, futbolcu Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ancak temmuz ayından başlayıp Mayıs 2023'e kadar yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 1 Temmuz 2021 başlangıç, 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında 1 Temmuz 2022 başlangıç 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."

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