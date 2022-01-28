Gelecek Partisi'nden 'Davutoğlu'nun ittifak oyunu' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'nun Meral Akşener ve Ali Babacan ile görüşerek CHP'den ayrı yeni bir ittifak arayışı içinde olduğu iddialarına Gelecek Partisi'nden açıklama geldi.

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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun DEVA Partisi lideri Babacan ile İYİ Parti lideri Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak istediği iddiasına yanıt Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'dan geldi. Özcan, ''Son günlerde Sn.Genel Başkanımız’ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır'' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, liderlerle görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Yoğun görüşme trafiği Ankara kulislerini hareketlendirirken, geçtiğimiz günkü Davutoğlu'nun DEVA Partisi lideri Babacan ile görüşmesi sonrası ''üçüncü ittifak'' iddiası ortaya atılmıştı.

Cumhuriyet gazetesi'nin Davutoğlu’nun Babacan ve Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak kurmak istediğini öne sürdüğü o haberde, “Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu’nun, İYİ Parti’yi de yanına alarak Millet’ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi” ifadelerine yer verildi.

Gerçeklikten uzaktır

Cumhuriyet’in iddiasına yanıt ise Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’dan geldi. Özcan, iddiaları yalanlarken, şu ifadeleri kullandı:

''Son günlerde Sn.Genel Başkanımız’ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarfedilmektedir.''