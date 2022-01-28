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Binali Yıldırım'dan Erzincan'da köpek saldırısında yaralanan Emir'e ziyaret

Binali Yıldırım'dan Erzincan'da köpek saldırısında yaralanan Emir'e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Emir Beşiktaş'ı (9) ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. 

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Üzümlü ilçesinde, 10 Ocak akşamı evinin önünde oynayan Emir Beşiktaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Emir, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Emir, taburcu edilerek evine gönderildi.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Vali Mehmet Makas ile birlikte Emir Beşiktaş'ı evinde ziyaret etti. Emir'in sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Yıldırım, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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