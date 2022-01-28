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Gidişat vahim! En yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gidişat vahim! En yüksek günlük vaka sayısı görüldü

 RUSYA'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 98 bin 40 ile "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 673 artarak 329 bin 443'e, sağlığına kavuşan sayısı 29 bin 506 artışla 10 milyon 159 bin 197'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı 11 milyonu aştı
Son 24 saatte 98 bin 40 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 502 bin 657'ye çıktı.

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