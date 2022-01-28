Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 250 bin liralık tazminat davası açılmıştır" denildi.