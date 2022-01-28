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Enerji kesintileri sonrası jeneratör satışlarında patlama yaşandı

Enerji kesintileri sonrası jeneratör satışlarında patlama yaşandı

İRAN'dan doğal gaz akışının durması sonrası sanayide başlatılan enerji kesintileri sürüyor. Bu süreçte jeneratör satışları patlama yaşadı.

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Doğal gaz kısıtlaması kaynaklı elektrik kesintileri üretimi sekteye uğratınca firmalar jeneratör alımına yöneldi.

Dünya gazetesinin haberine göre; kiralama ve satın almada yüzde 50'ye yakın artış oldu.

Otomotiv tedarik sanayicileri birçok fabrikada jeneratör olduğunu, bunları kullandıklarını, bu sayede sadece küçük imalat birimlerini çalıştırabildiklerini ancak bu enerjinin tüm fabrikaya yetmediğini ifade ediyor.

3 kat daha pahalıya geliyor
Sanayi tipi bir jeneratörün ortalama 150-200 bin lira bandında olduğu belirtilirken kullanım maliyetinin de elektriğe göre 3 kat daha pahalı olduğu dile getiriliyor.

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