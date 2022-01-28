Ukraynalı ayrılıkçılar Rusya'dan talep etti: Türk SİHA'larını durdurmak için bize silah verin

UKRAYNALI ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) durdurmak için Rusya'dan modern silahlar istedi.

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Ukraynalı ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin, Rusya'dan kendilerini Batı'nın desteklediği Kiev güçlerine karşı savunmak için modern silahlar göndermesini istedi. Ayrılıkçılar öncelikle Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı koymaları gerektiğini belirtti.

Rus siyasetçiler de silah verilmesi için çağrı yaptı

The Moscow Times'te yer alan habere göre; Moskova ile Batı cephesi arasında Ukrayna ile ilgili artan gerilim dolayısıyla Rusya'nın en büyük siyasi partisi Birleşik Rusya lideri Vladimir Vasilyev'in Kremlin'e Ukrayna'da ayrılıkçıların elindeki bölgenin silahlandırılması çağrısında bulundu. Bunun üzerine Ukrayna'daki ayrılıkçılar ile Kremlin yanlısı danışmanlar arasında görüşmeler başladı.

"Öncelikle SİHA'ları durdurmalıyız"

Kremlin yanlısı Vladimir Solovyov ile online bir görüşme yapan Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin'in, "Öncelikle SİHA'lara karşı koyabilmeliyiz" dediği belirtildi. Solovyov'un da Rusya'nın ayrılıkçılara Sovyet döneminden kalma makineli tüfekler ve kalaşnikovlar yerine yeni nesil silahlar temin edebileceğini belirttiği aktarıldı.