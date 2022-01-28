Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Drej Ali mi öldürttü? Drej Ali'den açıklama geldi

ECE Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 'Drej Ali lakaplı Ali Yasak'tan açıklama geldi. Cinayetle suçlanan iki ismin kendi yeğenleri olduğunu belirten Ali Yasak, "Babalarıyla 20 yıldır görüşmüyorum, yeğenlerimi de 4 yıl önce gördüm" dedi.

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BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme. Cinayetin 65 bin liralık alacak verecek tartışması nedeniyle işlendiği kesinleşti. Cinayeti işleyen tetikçinin ise 'Drej Ali' olarak bilinen yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Yasak'ın yeğeni Kadir Yasak olduğu, diğer yeğeni Ali Yasak'ın da orada olduğu açıklandı.

Susurluk davası sanıklarından Drej Ali Lakaplı Ali Yasak'tan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili açıklama geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ali Yasak şunları söyledi:

Kardeşimle 20yıldır, yeğenlerimle 4 yıldır görüşmüyorum

- Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.

Drej Ali'nin oğlunun düğününe sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılmıştı.

"Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle..."

- Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum.

'Gidip polise teslim olsunlar...'

- Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım.