Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi için Ece Erken'den açıklama! Drej Ali kimdir başkası çıktı

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında yemek yediği akşam kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, acı olayın ardından yaptığı ilk paylaşımında cenaze töreni ile ilgili bilgileri verdi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis'in cinayetle ilgili Drej Ali ve adamlarının peşinde olduğu öğrenildi ancak Cinayetle suçlanan iki ismin kendi yeğenleri olduğunu belirten Ali Yasak, "Babalarıyla 20 yıldır görüşmüyorum, yeğenlerimi de 4 yıl önce gördüm" dedi. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin son gelişmeler ve yani detaylar...