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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan cenazesine geldi mi? Ece Erken perişandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan cenazesine geldi mi? Ece Erken perişandı

İSTANBUL 'da silahlı saldırıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, ilk kez kameralar karşısına çıktı. Cenazede Gözyaşlarına boğulan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" dedi. Cenaze törenine eşinin çerçeveli fotoğrafıyla katılan Ece Erken ve aile üyelerinin gözyaşları sel oldu. Ünlü avukatın olaylı boşandığı eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu da cenazeye katıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan cenazesine geldi mi? Ece Erken perişandı
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan cenazesine geldi mi? Ece Erken perişandı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan cenazesine geldi mi? Ece Erken perişandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan cenazesine geldi mi? Ece Erken perişandı

Acımız büyük

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

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