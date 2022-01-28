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Türk Devletler Teşkilatı'ndan Kırgızistan ve Tacikistan'a acil çağrı

Türk Devletler Teşkilatı'ndan Kırgızistan ve Tacikistan'a acil çağrı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, sınır anlaşmazlığı yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a diplomatik yollarla müzakere yapmaları çağrısında bulundu.

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Amreyev, Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Kırgız-Tacik sınırındaki durumla ilgili endişesini dile getiren Amreyev, silahlı çatışmaların derhal durdurulmasını istedi ve barışçıl çözüm ve durumun diplomatik müzakereler yoluyla istikrara kavuşturulması çağrısında bulundu.

"Türk Devletleri Teşkilatı olarak sivillere karşı silah kullanımını kınıyoruz." diyen, Amreyev, iki komşu ülkenin sınırında tansiyonun daha da tırmanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısını da yaptı.

Amreyev, Kırgızistan'ın duruma barışçıl çözüm bulma çabalarına da desteğini ifade etti.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında karşılıklı anlayış, saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve bir arada yaşama iradesine dayalı diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Amreyev, "Müzakereler sonucunda iki tarafın karşılıklı güvenin güçlenmesine ve muhtemel çatışmaların önlenmesine vesile olacak gerekli adımları atacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kırgızistan ve Tacikistan vatandaşları arasında 27 Ocak'ta çıkan gerginlik sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüşmüş, gece yarısı sınırda tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

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