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Sanayi tesislerindeki elektrik kısıtlaması sona eriyor

Sanayi tesislerindeki elektrik kısıtlaması sona eriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak" dedi.

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Türkiye'de İran'ın arıza gerekçesiyle doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesmesiyle sanayi üretimine enerji kısıtlamasına gidilmişti.

Bu kısıtlama üretimde aksaklıklara neden olacağı nedeniyle sektörde huzursuzluğa neden oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda yeni bir açıklama yaparak kısıtlamalar için alınan son kararları duyurdu.

Elektrik kısıtlaması yarın bitecek
Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Fatih Dönmez , "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak" dedi.

Doğal gaz kısıtlaması yüzde 20'ye düşecek
Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyuran Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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