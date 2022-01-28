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Fransız dergiden Türkiye özel dosyası! Dillerinden düşmüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransız dergiden Türkiye özel dosyası! Dillerinden düşmüyor

AFRİKA'ya özel yayımlarıyla bilinen Fransa'nın 'Jeune Afrique' dergisi Aralık 2021 sayısında 13 sayfalık Türkiye özel dosyası yayımladı. Türkiye'nin kıtadaki yumuşak gücü, savunma sanayisi ve ticari iş birlikleri incelendi.

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AFRİKA'ya özel yayımlarıyla bilinen Fransa'nın 'Jeune Afrique' dergisinde yayımlanan Josephine Dedet imzalı "Başarı hikayesi 3. perde" başlıklı dosyanın ilk sayfasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2021'de Togo'ya yaptığı ziyarette Togo, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanlarıyla sohbet esnasında çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Dosyanın ilk haberinde 'başarı hikayesinin' temelinde pragmatist Türk diplomasinin bulunduğu ve Türkiye'nin kıtada artan büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yollarının kıtada 60 ülkeye sefer yaptığı hatırlatıldı. Türkiye'nin yumuşak gücüyle de kıtada adından söz ettirdiğine dikkat çekilerek Yunus Emre Enstitüsünün Afrika'da 8 merkezinin bulunduğu, Türkiye Maarif Vakfı okullarının da 17 bin 500 öğrenciye eğitim verdiği vurgulandı.

'Muhteşem Yüzyıl' ya da 'Teşkilat' başta olmak üzere Türk dizilerinin de kıtada çokça izlendiği belirtildi.

"Türkiye kıtanın batısına ilerliyor"
Türkiye'nin Afrika'da savunma sanayi alanındaki atılımlarından da bahsedilerek Ağustos 2021'de İstanbul'da düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na birçok Afrikalı bakanın geldiği de anımsatıldı.

"Türkiye, Afrika Boynuzu'ndan kıtanın batısına doğru ilerliyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde Türkiye'nin Batı Afrika ülkeleriyle ilişkilerine değinildi.

"Nüfuzlu 15 kadın" başlıklı bir diğer haberde de Türkiye'nin Afrika'daki kadın büyükelçilerinden bahsedilerek Afrika'daki Türk kadın büyükelçi sayısının ABD ve Fransa'nın bölgedeki kadın büyükelçi sayısından fazla olduğuna dikkat çekildi.

"Tüm yönleriyle genişleme"
"Tüm yönleriyle genişleme" başlıklı bir diğer haberde de İstanbul'da Ekim 2021'de düzenlenen Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'ndan detaylar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005'te Etiyopya'ya düzenlediği ziyarette bu ülkede 3 Türk şirketinin bulunduğunun, bugün bu rakamın 225'e çıktığının altı çizildi. Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'nunun Afrika'ya yapıldığı kaydedilen haberde özellikle Batı Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin son yıllarda ivme kazandığı ortaya konuldu.

Türkiye dosyasının son haberinde de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve eski TİKA Başkanı Serdar Çam ile yapılan mülakata yer verildi. TİKA'nın kıtadaki 22 ofisi vasıtasıyla Afrika ülkelerine ihtiyaçları doğrultusunda yardım götürüldüğü belirtildi.

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