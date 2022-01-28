Türkiye 28 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 438 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 141 milyon 612 bin 186'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 85 bin 503 oldu.

Endişelenmeye mahal yok

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var.'' ifadelerini kullandı.

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