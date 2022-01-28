BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 776,60
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 28 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 28 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 438 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 141 milyon 612 bin 186'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 85 bin 503 oldu.

Endişelenmeye mahal yok
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var.'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ

ÖNCEKİ HABERLER
Sanayi tesislerindeki elektrik kısıtlaması sona eriyor
Sanayi tesislerindeki elektrik kısıtlaması sona eriyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir köy siyah karla kaplandı
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir köy siyah karla kaplandı
İYİ Partili Erhan Usta'dan konuşma yasağını itiraf eden sözler: Konuşamam ağzım yandı
İYİ Partili Erhan Usta'dan konuşma yasağını itiraf eden sözler: Konuşamam ağzım yandı
Türk Devletler Teşkilatı'ndan Kırgızistan ve Tacikistan'a acil çağrı
Türk Devletler Teşkilatı'ndan Kırgızistan ve Tacikistan'a acil çağrı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Drej Ali mi öldürttü? Drej Ali'den açıklama geldi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Drej Ali mi öldürttü? Drej Ali'den açıklama geldi
Rusya'dan ABD'ye kritik Ukrayna yanıtı: Savaş istemiyoruz ancak...
Rusya'dan ABD'ye kritik Ukrayna yanıtı: Savaş istemiyoruz ancak...
Ukraynalı ayrılıkçılar Rusya'dan talep etti: Türk SİHA'larını durdurmak için bize silah verin
Ukraynalı ayrılıkçılar Rusya'dan talep etti: Türk SİHA'larını durdurmak için bize silah verin
CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın kanalına çıkıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın kanalına çıkıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu