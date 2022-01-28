Şanlıurfa'da alacak meselesi çatışmaya dönüştü 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Abone ol
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde aralarında arazi gelirlerinin paylaşımıyla ilgi husumet bulunan iki grup arasında Güney Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Sadık Gülel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Remzi (26) ve Kenan Tüysüz (18) ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Remzi Tüysüz, hastanede yaşamını yitirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.