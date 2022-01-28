ABD'den Rusya açıklaması: Daha önce benzeri görülmedi!

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu söyledi.Abone ol
ABD Genelkurmay Başkanı Milley Rusya'nın sınırdaki yığınağının yakın zamanda benzeri görülmediğini söyledi.
Rusya Ukrayna'ya girecek mi?
ABD Savunma Bakanı Austin, Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi.
Austin, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.
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