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Zelenskiy: Savaş çıkacakmış gibi gösterilmesi zarar veriyor

Zelenskiy: Savaş çıkacakmış gibi gösterilmesi zarar veriyor

Rusya ile artan gerilime ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Savaş çıkacakmış gibi gösterilmesi ekonomimize zarar veriyor" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile artan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Panik olunmasına gerek olmadığını söyleyen Zelenskiy, "Savaş çıkacakmış gibi gösterilmesi ekonomimize zarar veriyor. Rusya ile daha önce yaşadığımız gerginlikten fazlasını görmüyoruz." dedi.

Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgedeki durumu ara buluculardan değil kendisinden öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"NATO HEM SİYASİ ÇÖZÜME HEM DE ASKERİ ÇATIŞMAYA HAZIR"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili, "NATO'nun savunma kapasitesini hafife almak yanlış hesap olur. NATO hem siyasi çözüme hem de askeri çatışmaya hazır" dedi ve açıklamalarına şunları ekledi:

"Amacımız Rusya’ya şu mesajı vermek, Ukrayna’ya askeri müdahalenin siyasi ve ekonomik yaptırımları olur. NATO’nun savunma kapasitesini hafife almak yanlış hesap olur. Müzakere masasına tekrar oturmak iyi bir işaret, yazılı teklifimizi de yaptık. Rusya hazır olduğunda diplomatik çözüm için müzakerelere devam edebiliriz."

LAVROV: PUTİN KARAR VERECEK
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili kendilerine verdiği yanıtın olumlu olmadığını açıklayarak, "Moskova savaş istemiyor. ABD ve NATO'nun cevabının ardından nasıl hareket edileceğine Putin karar verecek." dedi

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