72 yıldır polis çevirmesine takılmayan ehliyetsiz adam

İngiltere'nin Notthingham kentinde 84 yaşındaki bir sürücünün, 72 yıldır ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı.

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İngiltere'nin Notthingham şehrinde, çarşamba akşamı devriye gezen polisler, seyir halindeki bir aracı durdurdu.

Durdurulan aracın 84 yaşındaki sürücüsü, kontrollerin yapıldığı sırada polisleri şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.

12 yaşından beri ehliyetsiz araç kullandığını söyleyen sürücü, hayatında hiç polis tarafından durdurulmadığını ifade etti.

Ayrıca sürücünün, aracına hiç sigorta yaptırmadığı da öğrenildi.

"Nasıl başardıysa polis tarafından hiç durdurulmadı"

Öte yandan Notthingham Polisi'nin Facebook paylaşımında "Olanlara inanamadık. 1938 doğumlu sürücü 12 yaşından beri ehliyetsiz ve sigortasız araba kullandığını itiraf etti. Ve nasıl başardıysa polis tarafından hiç durdurulmadı.'' denildi.