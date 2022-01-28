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İstanbul Kadıköy'de karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Kadıköy'de karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı

İSTANBUL Kadıköy açıklarında sürüklenerek karaya oturan balıkçı teknesindeki iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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İSTANBUL Kadıköy açıklarında 'Engin Kaptan' isimli balıkçı teknesi henüz bilinmeyen nedenle sürüklenerek Moda iskelesi yakınlarındaki kayalıkların önünde karaya oturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Teknede mahsur kalan iki kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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