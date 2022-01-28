Yozgat'ta otomobil ile çekici çarpıştı 3 ölü 2 yaralı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde M.A.B. idaresindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden 71 ACC 711 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B., olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ise ağır yaralandı. Çekici sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.