Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen şebekeden 5 tahliye

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderen dolandırıcılık şebekesinden 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

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Çin'e bakır yerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen dolandırıcılık şebekesi yöneticisi ve üyesi 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 8 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

Bana kumpas kuruldu

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Soner Çokyiğit, birçok ülkeye bakır hammadde verdiğini, herhangi bir şirkete zarar verecek bir eylemde bulunmadığını söyleyerek, "Müşteki şirketle yıllardır ticaret yapmaktayım.Ben alışverişlerde aracılık yapıyordum. Benim yüklemelerin sadece başlangıcından haberim oluyordu. Daha sonra firma beni aradığında içinden taşa benzer bir şey çıktığı söylendi. Konteyner mühürlerini değiştirmedim. Aslı astarı olmayan şeylerle suçlanıyorum. Bakır külçelerin konteynere yüklenmesi sırasında sahada yoktum. Ben sadece aracılık yaptım, bana kumpas kuruldu. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"Mühürleme yapılırken her zaman orada değildim"

Tutuklu sanık Hasan Kayacıköse ise şikayetçi firmayı tanımadığını ve iddianamede geçen şirketin kendisine ait olduğunu ve bakır alışveriş işlemleri yaptığını söyleyerek, “Şikayetçi şirketle anlaşmam Soner Çokyiğit aracılığı ile başladı. Soner Bey'in Avrupa'ya bakır sattığını bildiğim için bu durumu onunla paylaştım. Anlaşırsak kar payıyla satmasını söyledim, müşteri bulmasını istedim. 15-20 gün sonra bir firmadan fiyat aldığını söyledi. Anlaşmaya vardık. Anlaşma karşılığında şikayetçi şirkete 8-10 bin ton arası bakır külçe gönderecektim. Karşılığında borsada belirlenen fiyat karşılığını alacaktım. Elimde hazır olan 4-5 bin ton bakır vardı. Geriye kalan bakırı üretecektim. Yükleme esnasında sürekli orada değildim. Yüklemeler bittikten sonra konteynırlar mühürlenirken zaman zaman gördüm” dedi.

"Ben külçe bakır yükledim"

Mahkeme başkanının "Şikayetçi firma, konteynırların içinde kaldırım taşı tespit etmiş” demesi üzerine sanık Kayacıköse, "Bir bilgim yoktur. Ben külçe bakır yükledim. Şikayetçi firma beni Çin'e davet etti, istedikleri gün gideceğimi söyledim. Sonra da bir daha çağırmadılar. Bir örgüt kurmadım, yönetmedim. Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlemedim. Benim şirketimin yıllık cirosu 400-500 milyon TL’dir. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Hakimin "Bakır yüklü konteynırlardan nasıl kaldırım taşı çıkabiliyor?" sorusuna sanık, "Bilgim yok" şeklinde cevap verdi.

5 kişi tahliye edildi

Sanıkların savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Ufuk Çatalbaş, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un tahliyesine karar vererek, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.