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Muharrem İnce'den muhalefetin oturma düzeni krizine gönderme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muharrem İnce'den muhalefetin oturma düzeni krizine gönderme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin önümüzdeki günlerde millette bir reçete sunacağını belirterek, "Ama henüz masadaki oturma düzenini çözemediler. Önce kim konuşacak, masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak onu çözemediler." dedi.

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Yozgat'ta bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Muharrem İnce, gündemi değerlendirdi.

Hükümetin politikalarını eleştiren İnce, muhalefetin de umut vermediğini söyledi. Partilerinin tek başına iktidara geleceğini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Muhalefet önümüzdeki günlerde milletimize bir reçete sunacak ama henüz masadaki oturma düzenini çözemediler. Önce kim konuşacak, masanın kenarına, köşesine, ortasına kim oturacak, onu çözemediler. Allah'tan yeni kurulmuş bir parti ekonomi programı hazırlamış da şimdi oturup 6 parti bunu tartışacaklarmış. Yani 100 yıllık parti ne işe yarar, doğrusu anlamış değilim. Onun hazırladığı ekonomik programın içinde de emin olun üretim yok, çiftçinin desteklenmesi yok, gelecek yok, bilim yok, hukuk yok, liyakat yok. Ne var, 'ben daha iyi borç bulurum' politikası. Yazık, günah. Onun için biz Memleket Partisi olarak 'ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Tek başımıza iktidar olmak için yollara düştük, bunu başaracağız, buna inanıyorum, zamanımız var, bunu milletimize anlatacağız."

Memleket Partisinin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu ocak ayı başında seçime girecek partileri açıkladı, bizim adımızı söylemedi. Normal, o doğru, biz 6 Şubat'tan itibaren seçime girme hakkını kazanıyoruz. Bir siyasi partinin 41 ilde örgütlenmesini tamamlayıp aradan 6 ay geçmesi gerekiyor. Biz şu an 58 ilde örgütlüyüz. 41 ili tamamladıktan sonra 180 gün geçmesi gerekiyor, bizim 180 günümüz 6 Şubat 2022'de doluyor. Bu pazar seçim olsa geremiyoruz ama 6 Şubat'tan sonraki her seçime girebiliyoruz. Yozgat'ta henüz örgütümüzü kuramadık, çok yakında kuracağız."

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