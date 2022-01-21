Adıyaman'da hava eksi 8 derece olunca durakta bekleyen gençler bakın ne yaptı?
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, minibüs bekleyen bir grup genç durakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.Abone ol
Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde durakta minibüs bekleyen bir grup genç, dondurucu havada üşüyerek durak içerisinde ateş yaktı.
Durakta yaktıkları ateş önünde ısınmaya çalışan gençler, minibüsün gelmesiyle ateşi söndürerek minibüse bindi. Gençlerin durakta ateş yakarak ısınmaya çalışmaları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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