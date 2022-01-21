BIST 2.009
DOLAR 13,40
EURO 15,21
ALTIN 790,09
HABER /  SAĞLIK

İzmir Valisi Köşger'den "rekor vaka" açıklaması: O pik nokta aşıldı

İzmir Valisi Köşger'den "rekor vaka" açıklaması: O pik nokta aşıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son 2 günde İzmir'de Kovid-19 vaka sayılarının rekor kırdığını söyledi.

Abone ol

​​​​​​​Köşger, Balçova'daki bir otelde kentin asayiş performansının değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yeni tip koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Vaka sayılarında ülke genelinde görülen artışın İzmir'e de yansıdığını ifade eden Köşger, rakam vermek istemediğini ancak rakamların rekor seviyelere çıktığını dile getirdi.

Köşger, şöyle konuştu:

"Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Ciddi şekilde arttı rakamlar. Depremin ertesinde bizim gördüğümüz bir pik vardı. İzolasyonda olan herkes sokağa çıkmış ve birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. Ciddi şekilde en yüksekteyiz. İki gündür İzmir kendi rekorunu egale ediyor. Sürekli artıyor. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü, evet eskiye nazaran düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor."

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD'dan son dakika uyarısı geldi! Çok fena geliyor mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın
AFAD'dan son dakika uyarısı geldi! Çok fena geliyor mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Şanlıurfa'da 72 yaşındaki Fatma Beyazdaş yanlıs otobüse bindi hayatı değişti
Şanlıurfa'da 72 yaşındaki Fatma Beyazdaş yanlıs otobüse bindi hayatı değişti
e okul VBS girişi e okul 2022 görüntüleme girişi yapma
e okul VBS girişi e okul 2022 görüntüleme girişi yapma
Kiliselerde cinsel istismar raporu çıktı! İğrenç olaydan haberdar olduğu halde...
Kiliselerde cinsel istismar raporu çıktı! İğrenç olaydan haberdar olduğu halde...
İşçi 4D'li çalışan ikramiye ödemesi ne zaman ödeme tarihi 2022
İşçi 4D'li çalışan ikramiye ödemesi ne zaman ödeme tarihi 2022
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten vakalarla ilgili sevindiren haber! Pik yapacağı tarihi ve biteceği tarihi açıkladı
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten vakalarla ilgili sevindiren haber! Pik yapacağı tarihi ve biteceği tarihi açıkladı
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcısı: Et şu an en ucuz gıda maddesidir
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcısı: Et şu an en ucuz gıda maddesidir
Antalya'da öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen feci şekilde can verdi
Antalya'da öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen feci şekilde can verdi
TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı
TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı