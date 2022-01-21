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TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı

TEB’den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerini sağladığı taksit imkanı ile kolaylaştırıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında MTV ödemelerini TEB kredi kartları ile CEPTETEB internet şubesi veya CEPTETEB mobil bankacılık uygulamasından yapan müşteriler, faizsiz ve ücretsiz 2 veya 3 taksit fırsatından yararlanabilecek. Ödemelerini TEB ATM’lerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden yapan müşteriler ise yine faizsiz ve ücretsiz olarak 2 taksite ödemelerini yapabilecek.

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