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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 11 asker öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 11 asker öldü

Irak'ın doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

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Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, terör örgütü DEAŞ'ın sabah erken saatlerde Diyale vilayetine bağlı el-Uzayim kasabası yakınlarında Irak ordusunun 1. bölük karargahına bağlı tugaya silahlı Saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin öldüğü aktarıldı. Olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

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